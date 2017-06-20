Порошенко провел в США первую встречу (фото)

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в США проводит встречу с министром энергетики США Риком Перри.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент начал день в Вашингтоне со встречи с министром энергетики США. Далее переговоры в Белом доме», - отметил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится в США с рабочим визитом.

Сегодня запланирован ряд встреч и переговоров президента Украины с руководством США.

Читайте также"Гонка неуместна": в Кремле прокомментировали встречу Порошенко с Трампом раньше Путина

«Очень важно, что моя встреча как украинского президента в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина», - отметил Порошенко во время встречи с украинской общиной и добавил, что это необходимо для того, чтобы «все были вооружены информацией, и никому не оставить никакого шанса на несправедливость».

Глава государства также отметил, что во время рабочего визита запланировано очень большое количество встреч.

«Будут встречи в Белом доме, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, Министерстве торговли, Министерстве энергетики», - сообщил он.

В предварительном распорядке дня президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа встреча с президентом Украины Петром Порошенко намечена на 11.00 по местному времени (18.00 по Киеву).