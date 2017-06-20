Порошенко провел в США первую встречу (фото)
Президент начал день в Вашингтоне со встречи с министром энергетики США.
Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в США проводит встречу с министром энергетики США Риком Перри.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Президент начал день в Вашингтоне со встречи с министром энергетики США. Далее переговоры в Белом доме», - отметил Цеголко.
Как сообщал УНИАН, Порошенко находится в США с рабочим визитом.
Сегодня запланирован ряд встреч и переговоров президента Украины с руководством США.
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«Очень важно, что моя встреча как украинского президента в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина», - отметил Порошенко во время встречи с украинской общиной и добавил, что это необходимо для того, чтобы «все были вооружены информацией, и никому не оставить никакого шанса на несправедливость».
Глава государства также отметил, что во время рабочего визита запланировано очень большое количество встреч.
«Будут встречи в Белом доме, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, Министерстве торговли, Министерстве энергетики», - сообщил он.
В предварительном распорядке дня президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа встреча с президентом Украины Петром Порошенко намечена на 11.00 по местному времени (18.00 по Киеву).