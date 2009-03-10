Тимошенко обещает деньги фермерам уже на этой неделе

Вопрос выделения из государственного бюджета средств, предусмотренных для фермерских хозяйств, будет решен на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после совещания с председателями областных государственных администраций.

«Несмотря на то, что банковская система и НБУ не выполнили требований по пролонгации кредитов аграриям, мы через Аграрный фонд сделаем все, чтобы аграрии получили средства, причем в самый короткий срок, в ближайшие одну-две недели», - отметила она.

По ее словам, для этого необходимо обращаться на горячие линии Аграрного фонда, которые будут опубликованы в СМИ.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля на совещании с фермерами Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что правительство предлагает увеличить финансирование фермерских хозяйств из Госбюджета на 200 млн. грн. – до 226 млн. грн. Она подчеркнула, что, в частности, эти деньги могут быть использованы для предоставления фермерам беспроцентных кредитов. “Мы (с представителями Ассоциации фермеров – УНИАН) пересмотрели ситуацию с выделением денег из Госбюджета на 2009 год и приняли решение, что через перераспределение расходов Стабилизационного фонда - 200 млн. грн. дополнительно к 26 млн. грн. - это будет 226 млн. грн., мы перераспределим на фермеров. Для этого не нужно голосование в Верховной Раде, это принимается решением Бюджетного комитета”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

18 февраля Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил механизм финансирования сельскохозяйственных производителей через Аграрный фонд.