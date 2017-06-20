В ГПУ направили представление о снятии неприкосновенности с нардепа Довгого

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что вчера направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии депутатской неприкосновенности с внефракционного народного депутата Олеся Довгого в рамках уголовного производства относительно незаконного выделения участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Холодницкий сообщил на совместном брифинге с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сегодня в Киеве.

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«По Довгому, действительно, поступило на прошлой неделе ходатайство, и генеральный прокурор определил подследственность по уголовному производству за НАБУ по факту выделения земельных участков в городе Киеве в 2007-2009 годах. Это производство расследовала прокуратура города Киева. Мы приняли в производство, и вчера я подписал соответствующее представление о снятии неприкосновенности (с Довгого - УНИАН), поскольку мы считаем, что доказательств, собранных для объявления подозрения, достаточно для внесения этого представления», - заявил он.

«Вчера это представление было подписано и направлено генпрокурору», - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, также вчера, 19 июня, было подписано представление о снятии неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. Направленное в ГПУ представление касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществление других действий, связанных с добычей янтаря.