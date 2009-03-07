Ющенко наградил нескольких журналисток

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил главному редактору журнала “Главред” Алёне ГЕТЬМАНЧУК звание “Заслуженный журналист Украины”.

Об этом говорится в указе главы государства от 5 марта, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

Кроме А.ГЕТЬМАНЧУК, звания “Заслуженный журналист Украины” также удостоены Наталия КАТЕРИНЧУК – руководитель департамента информационного и общественного вещания телеканала “1+1”, Ирина КОЗАК – собственный корреспондент газеты “Голос України” по Хмельницкой области, и Людмила МОШНЯЗ – заведующая отделом редакции Ривненской областной газеты “Вільне слово”.