Ющенко наградил нескольких журналисток
16:32, 07 марта 2009Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил главному редактору журнала “Главред” Алёне ГЕТЬМАНЧУК звание “Заслуженный журналист Украины”.
Об этом говорится в указе главы государства от 5 марта, текст которого размещен на официальном сайте Президента.
Кроме А.ГЕТЬМАНЧУК, звания “Заслуженный журналист Украины” также удостоены Наталия КАТЕРИНЧУК – руководитель департамента информационного и общественного вещания телеканала “1+1”, Ирина КОЗАК – собственный корреспондент газеты “Голос України” по Хмельницкой области, и Людмила МОШНЯЗ – заведующая отделом редакции Ривненской областной газеты “Вільне слово”.
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