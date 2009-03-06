Ющенко об Огрызко, Стельмахе и о том, что нельзя опускать руки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что решения наподобие отставок министров не способствуют преодолению экономического кризиса в государстве.

Об этом он сказал во вступительном слове в телепрограмме “Свобода на Интере”.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в условиях экономического кризиса особенно важным является обеспечение политической стабильности. По его словам, на сегодня очень важным является вопрос консолидации власти на всех уровнях. Глава государства отметил, что очень трудно воспринимать страну, которая в условиях экономического кризиса принимает решения об отставке министра иностранных дел, в то время как продолжается очень важная работа с международными структурами, в том числе финансовыми.

«Отставка ОГРЫЗКО - это отставка политическая», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что экс-министр исполнял свои обязанности на высоком профессиональном уровне.

Также, по мнению Президента, не способствует преодолению кризиса и отставка министра финансов.

Кроме того, Президент раскритиковал решение ВР выразить недоверие председателю НБУ. По словам В.ЮЩЕНКО, во многих странах финансовая система «не дожила бы до утра, если бы там поставили вопрос недоверия к руководителю главного финансового учреждения, а мы живем».

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал решение парламента об отмене досрочных выборов в Тернопольский областной совет. «Очень обидно, когда партийная целесообразность преобладает над государственными интересами», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО еще раз отметил, что политическое согласие является одним из фундаментов преодоления экономического кризиса. Именно поэтому он инициировал встречи с премьер-министром, председателем ВР, для выработки общей позиции. По его словам, это трудно делать, но необходимо.

Президент призвал всех политиков быть не политиками, а государственными деятелями и консолидировать свои усилия для преодоления кризиса.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что нельзя опускать руки и говорить, что в стране все плохо. «В печали, бессилии ни одно дело не делается», - сказал он, добавив, что в Украине не раз были кризисы, и она выходила из них, поэтому В.ЮЩЕНКО уверен, что так произойдет и в этот раз.