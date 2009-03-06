Есть ли жизнь после вывода Черноморского флота?

Министерство транспорта и связи Украины во исполнение указа Президента Украины от 26 декабря 2008 года "О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Севастополя" передал в Кабинет министров и соответствующую рабочую группу материалы по использованию после 2017 года инфраструктуры Севастопольской бухты в невоенных целях, перепрофилированию и модернизации логистической, в том числе портовой, инфраструктуры.

Об этом заявил сегодня журналистам в Севастополе заместитель министра транспорта и связи - директор «Укрморречфлота» Владимир РАБОТНЕВ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Концепция Минтранса - здесь должен быть большой, мощный, многомиллионный (способный переваливать большое количество грузов - УНИАН) глубоководный порт», - подчеркнул В.РАБОТНЕВ.

По его словам, «сам по себе подход к Севастополю как потенциально иному городу, потенциально иному узлу мы абсолютно приветствуем. Мы понимаем, что завтрашнее транспортное будущее этого города - оно иное, нежели сегодня. Сегодня он исторически сдержан тем, что он сильно военизирован, и база Черноморского флота России сегодня, конечно, существенно сдерживает возможности для развития Севастополя, как транспортного узла».

В.РАБОТНЕВ отметил, что перспектива развития в Севастополе глубоководного морского торгового порта обсуждалась в возглавляемом им департаменте, и с руководством «Севастопольского морского торгового порта» до издания Президентом соответствующего указа.

«Сегодня мы по-другому осмысливаем масштаб проблемы, она, в основном, заключается даже не в непосредственно развитии портовых территорий, речь идет о серьезной «перетряске» всей инфраструктуры транспортно-дорожного комплекса Украины, прилегающего к Крыму, и на самом полуострове», - сообщил замминистра. По его словам, «речь идет действительно о вещах, которые помешали, например, в свое время реализовать хорошо задуманный транспортный узел в Донузлаве. То же самое: причина не в самом Донузлаве, не его глубинах, не в его портовой территории, а в отсутствии надежной инфраструктуры. Наш транспортно-дорожный комплекс в этой части, к сожалению, не способен такой крупный транспортный узел обеспечить».

В.РАБОТНЕВ подчеркнул, что Минтранс совместно с правительством АРК, властями Севастополя работает над решением этой проблемы, несмотря на кризис.

По его мнению, сегодня речь идет о концептуальном подходе: будет ли Севастополь зоной туристическо-рекреационного развития, или энергетическим комплексом, или мощным транспортным узлом. «Время покажет, чья концепция возьмет верх. Концепция Минтранса - здесь большой, мощный, многомиллионный глубоководный порт», - добавил В.РАБОТНЕВ.

Он считает, что если в городе будет создан большой порт, «если здесь будет сосредоточение транспортной логистики, кстати, наиболее близкой к проливу Босфор, то Севастополь сможет совершенно спокойно «потягаться» с Одессой за право быть первой морской столицей государства».

Как сообщал УНИАН, в Министерстве транспорта и связи Украины рассматривают возможность строительства глубоководного морского порта на базе Севастопольской бухты.

Как ранее заявлял В.РАБОТНЕВ, благодаря выгодному географическому расположению Севастопольского порта, имеющейся гидротехнической, навигационной, транспортной инфраструктуре, численному квалифицированному кадровому потенциалу, г. Севастополь имеет все предпосылки, чтобы стать современным транспортно-логистическим узлом международного уровня. В то же время В.РАБОТНЕВ отмечал проблему неразвитости региональной железнодорожной и автодорожной инфраструктуры Крымского полуострова.