Балога посоветовал Тарасюку знать свое место

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА призывает потенциальных претендентов на должность министра иностранных дел не провоцировать Президента Виктора ЮЩЕНКО необдуманными и непрофессиональными заявлениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал, комментируя сегодняшние заявления народного депутата Бориса ТАРАСЮКА.

В.БАЛОГА отметил, что перед тем, как предлагать кандидатуру на должность министра МИД, коалиция должна осознавать, что внешнеполитический курс государства и его Президента на евроатлантическую интеграцию определен, в частности, на законодательном уровне.

“Страна успешно идет избранным курсом в последние годы, и этот курс не подлежит обсуждению. Никому не интересна позиция отдельных политиков относительно его поддержки или неподдержки”, - подчеркнул В.БАЛОГА.

По его словам, Президент в ближайшее время подаст в парламент свою кандидатуру на министра. “Он готов рассматривать разных претендентов, но предложит того, кто больше всего отвечает принципам профессионализма и патриотизма”, - отметил В.БАЛОГА.

Поэтому, сказал глава Секретариата Президента, “хочется посоветовать господину ТАРАСЮКУ: если хотите быть реальным кандидатом, должны осознавать свое место в осуществлении внешней политики государства”.

В.БАЛОГА считает, что заявления о разногласиях с Президентом в виденье внешней политики государства свидетельствуют о деформированном виденье претендентом миссии власти в обществе.

“Я призываю не провоцировать Президента необдуманными и непрофессиональными высказываниями. Если рассчитываешь быть реальным кандидатом, ознакомься для начала с соответствующей правовой базой, и четко ее придерживайся. Только при таких условиях должностные претензии можно будет считать обоснованными”, - отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, Б.ТАРАСЮК сегодня высказал сомнение, что Президент внесет его кандидатуру на должность министра иностранных дел, даже если коалиция это предложит. Б.ТАРАСЮК объяснил это тем, что у него и Президента Украины немного отличаются взгляды на внешнюю политику.

Он также поставил под сомнение, что даже в случае внесения его кандидатуры сможет нормально работать в Министерстве иностранных дел. Б.ТАРАСЮК заметил, что такая работа маловероятна в связи с тем, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА «раздает политически мотивированные указания МИД».

Между тем парламентская коалиция направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обращение о внесении в Верховную Раду представления о назначении Б.ТАРАСЮКА министром иностранных дел Украины.

Б.ТАРАСЮК уже занимал должность министра иностранных дел с февраля 2005 года по февраль 2007 года.