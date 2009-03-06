Ющенко помиловал 61 осужденного

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о помиловании 61 осужденного.

Как сообщает Служба Президента по вопросам помилования, при этом удовлетворены 150 ходатайств граждан и народных депутатов Украины.

В числе помилованных лиц - 9 женщин и 52 мужчин. Из них 36 молодого возраста, 6 - пожилые, 2 инвалида, 1 участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 9 многодетных и другие.

Президентом Украины с начала 2009 года подписано 2 указа о помиловании 128 лиц. Из них 49 осужденным основная мера наказания сокращена, 79 осужденных от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания освобождены.