Парламент назначил Наливайченко главой СБУ

Верховная Рада приняла решение о назначении Валентина Наливайченко руководителем Службы безопасности Украины. "За" высказались 230 нардепов Среди них 149 голосов дал БЮТ, 61 - от НУ-НС, 20 - от Блока Литвина.

Регионалы и коммунисты не дали ни одного голоса.

Интересно, что в этот раз на рассмотрение вопроса, по которому парламент “динамил” Президента уже больше двух лет, ушло меньше 20 минут. А постановление о назначении Наливайченко приняли в один заход – сразу за основу и в целом.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО 5 марта снова внес в ВР представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.

Ранее, 16 января, Президент уже вносил соответствующее представление, однако отозвал его 18 февраля “из-за большого заполитизированности вопроса назначения В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО исполняет обязанности председателя СБУ с декабря 2006 года.