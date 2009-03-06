БЮТ загорелся назначить Наливайченко уже сегодня

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО не исключает, что вопрос о назначении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ может быть рассмотрен уже сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам И.КИРИЛЕНКО, это произойдет в том случае, если будет подготовлен соответствующий проект постановления.

В то же время, отметил И.КИРИЛЕНКО, сам В.НАЛИВАЙЧЕНКО не сможет присутствовать в Верховной Раде, но рассмотрение кадровых вопросов может проводиться и без его присутствия.

«Если мы постановление успеем подготовить, то может быть вопрос поставлен», - сказал он.

В то же время, заметил лидер фракции БЮТ, если сегодня не будет рассмотрен этот вопрос, то на следующей пленарной неделе он обязательно будет рассматриваться.

По словам И.КИРИЛЕНКО, перед назначением В.НАЛИВАЙЧЕНКО планируется заслушать его информацию относительно деятельности СБУ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова внес в Верховную Раду представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.