Тимошенко проиграла в суде дело о даче Януковича

Киевский апелляционный хозяйственный суд признал законным отчуждение государственной резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер Виктор ЯНУКОВИЧ, и передачу ее в частные руки.

Как сообщает газета «Дело» (№ 34 от 6 марта 2009 года), Министерство юстиции 5 марта проиграло судебную тяжбу представителям компании «Танталит», которые в настоящее время являются владельцами имущества комплекса отдыха «Пуща-Водица» (официальное название резиденции).

По информации газеты, сейчас правительство готовится обжаловать решение в Высшем хозяйственном суде.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2007 года Кабинет министров Украины отменил постановление относительно передачи на баланс НАК «Надра Украины» резиденции «Межигорье», в которой сейчас проживает бывший руководитель правительства В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО тогда заявила, что в начале деятельности нового правительства было дано поручение проанализировать каждое постановление бывшего правительства на предмет их незаконности.

«И мы уже 140 гектаров земли, отменив постановление, вернули государству. Это «Межигорье», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она выразила уверенность, что на каждом заседании Кабмина будет рассматриваться по несколько вопросов, касающихся отмены незаконных постановлений, сколько правительство в состоянии будет проанализировать.

«После того как мы месяц поработаем над ревизией, от правительства В.ЯНУКОВИЧА не останется ни одного лоббистского постановления. Все будет отменено, а затем еще и в судах доказана их незаконность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заверила, что в случае обращения команды В.ЯНУКОВИЧА в суд за отмену постановлений его Кабмина нынешнее правительство будет обращаться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела в отношении коррупционеров. «Поэтому, я думаю, что, возможно, в суды обращаться и не будет кому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В июле 2008 года Хозяйственный суд Киева отказался вернуть резиденцию государству.

В 2007 году все имущество комплекса отдыха «Пуща-Водица», расположенное на 130 гектарах земли, оказалось в руках фирмы «Мединвесттрейд». Впоследствии резиденция была продана «Танталиту». Соучредителем этой компании является предприниматель из ОАЭ Сергей ЦЫМБАЛОВ. По его словам, на территории резиденции он планирует возвести Центр семейного отдыха и здоровья. Его клиентами станут представители столичной элиты. В пользовании же В.ЯНУКОВИЧА останутся всего 5 гектаров земли.