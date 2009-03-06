Тимошенко решила поддержать Наливайченко

Фракция БЮТ будет поддерживать кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя Службы безопасности Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в БЮТ, отметив, что соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции.

В заседании фракции приняла участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По словам собеседника агентства, предложение о поддержке В.НАЛИВАЙЧЕНКО вызвало возмущение ряда народных депутатов. Однако большинство фракции проголосовало за поддержку В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время народные депутаты от БЮТ отказываются комментировать такое решение фракции, ссылаясь «на деликатность вопроса».

В интервью корреспонденту УНИАН народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО заметил, что этот вопрос действительно обсуждался. При этом он не исключил, что перед рассмотрением данного вопроса будет объявлен перерыв в заседании ВР для проведения дополнительных консультаций. По словам С.ВЛАСЕНКО, в вопросе поддержки В.НАЛИВАЙЧЕНКО есть как негативные, так и позитивные моменты. Он, в частности, отметил, что фракции БЮТ стало известно, что “именно благодаря усилиям НАЛИВАЙЧЕНКО и его вмешательству в дело вокруг «Нафтогаза» было выполнено решение Шевченковского райсуда Киева, связанное с НАК» (этот суд прекратил следственные действия по делу, возбужденному по факту завладения должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" 6,3 млрд. кубометров газа – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 5 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова внес в Верховную Раду представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.