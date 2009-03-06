Гурвиц в Страсбурге критикует украинскую власть

Одесский городской председатель Эдуард ГУРВИЦ считает, что «демократические лидеры современной Украины, получившие власть непосредственно из рук народа на киевском Майдане, сделали не все возможное для того, чтобы такие события, как антиконституционный переворот в Одессе в 1998 году, больше никогда не могли повториться».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение мэр Одессы выразил вчера, выступая от Украины с докладом об участии граждан в общественно-политической жизни на местном уровне на 16-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.

Мэр Одессы уточнил, что «переворотом» называет «отмену по Указу Президента КУЧМЫ результатов местных выборов и волюнтаристское назначение руководителем города зашедшего в мэрию под охраной автоматчиков вице-премьер-министра Украины (Николая БИЛОБЛОЦКОГО - УНИАН). Ценой огромных усилий преступные государственные акты и неправосудные судебные решения того периода были отменены как незаконные». Однако, добавил он, «этим все и ограничилось».

Между тем «кровь убитых тогда одного из вице-мэров Игоря Свободы и начальника юридического управления города Сергея Варламова, журналистов и бизнесменов - до сих пор взывает к справедливости», сказал украинский докладчик из здания Конгресса руководству страны о невыполненном обещании водворить преступников в тюрьмы. «Никто так и не понес заслуженного наказания за эти заказные политические убийства, за растоптанное волеизъявление одесситов, вместе с которым были растоптаны Конституция Украины и Европейская хартия местного самоуправления», - заявил Э.ГУРВИЦ.

По его словам, для преодоления последствий тогдашнего поражения демократии городской экономике понадобился не один год, а «для преодоления негативных последствий в общественном сознании – гораздо больший срок». «А ведь без активного участия граждан в процессе принятия решений на местном уровне, - подчеркнул Э.ГУРВИЦ, - само понятие «местного самоуправления» в известной мере теряет смысл».

«Мы отдаем себе отчет, - сказал мэр Одессы, - что задачи периода обеспечения реальной дееспособности и автономии органов местной власти в силу незавершенности в Украине целого ряда фундаментальных процессов решены далеко не в полном объеме».

И дело, по его мнению, не только в отсутствии у украинских городов фактической и нормативной возможности зарабатывать достаточно средств для оказания населению услуг достойного качества, но и «в остающейся фактом правовой неурегулированности бюджетных проблем, в отсутствии у городов необходимой и своевременной поддержки даже при реализации таких общегосударственных проектов, как подготовка к Евро-2012».

Констатировать эти факты, по убеждению представителя Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, важно «для осознания того, что находящаяся в фокусе сегодняшней дискуссии политическая культура участия и социальной активности населения в решении проблем местного значения возникает только там и тогда, где и когда реально обеспечены основополагающие права и свободы, а за их нарушением следует неотвратимое и соразмерное тяжести наказание».

Мэр Одессы поддержал ряд обсуждаемых предложений на сессии Конгресса, связанных с эффективным расширением положений Европейской хартии местного самоуправления, применяемых во всех государствах-членах, что «станет весомым вкладом в построение общей Европы - Европы для граждан, их благоденствия и процветания».

Как сообщалось, начальник юридического управления мэрии Одессы С.Варламов и председатель Киевской районной администрации Одессы И.Свобода были объявлены пропавшими без вести накануне выборов мэра Одессы 1998 года. Тогда на пост мэра баллотировались Э.ГУРВИЦ и Руслан БОДЕЛАН, и, согласно решению суда, победу в выборах одержал Р.БОДЕЛАН.

С.Варламов и И.Свобода были соратниками Э.Гурвица. Позже руководство местной милиции признало обоих погибшими

В мае 1999 года были также убиты еще 2 соратника Э.Гурвица - председатель Хозяйственного суда Одесской области Борис Вихров и директор одесской телекомпании Игорь Бондарь.