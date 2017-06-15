"Когда вы уйдете в отставку": в эфире прямой линии с Путиным неожиданно появились неудобные вопросы

Сегодня президент России Владимир Путин проводит "прямую линию с россиянами". В прямом эфире телеканала "Россия24" во время проведения прямой линии произошло появление "неудобных" для хозяина Кремля вопросов, что вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей. Они распространяют скриншоты, на которых видны такие вопросы.

Читайте также"Немытая Россия": Путин ответил на слова Порошенко Например, в прямом эфире появился вопрос "Путин, ты правда считаешь, что народ поверит в этот цирк с подставными вопросами?", "Когда вы уйдете в отставку?" или "Вся Россия считает, что вы засиделись на троне.".

Однако на все эти вопросы президент России пока не ответил.