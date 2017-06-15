"Когда вы уйдете в отставку": в эфире прямой линии с Путиным неожиданно появились неудобные вопросы
15:12, 15 июня 2017Политика
5344 0
В прямой эфир телеканала "Россия24" во время проведения прямой линии с Путиным "просочились" неудобные вопросы.
Житель Перми поинтересовался, когда Путин уйдет \ скриншот
Сегодня президент России Владимир Путин проводит "прямую линию с россиянами". В прямом эфире телеканала "Россия24" во время проведения прямой линии произошло появление "неудобных" для хозяина Кремля вопросов, что вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей. Они распространяют скриншоты, на которых видны такие вопросы.
Читайте также"Немытая Россия": Путин ответил на слова Порошенко Например, в прямом эфире появился вопрос "Путин, ты правда считаешь, что народ поверит в этот цирк с подставными вопросами?", "Когда вы уйдете в отставку?" или "Вся Россия считает, что вы засиделись на троне.".
скриншот
скриншот
скриншот
скриншот
скриншот
скриншот
Однако на все эти вопросы президент России пока не ответил.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter