Путин заявил, что Россия старается не вмешиваться во внутренние дела Украины

Президент РФ Владимир Путин сегодня пятнадцатый раз общается с россиянами в прямом эфире центральных телеканалов и радиостанций. Так, во время "прямой линии" Путин заявил, что Россия старается "не вмешивается во внутренние дела Украины".

Путин ответил на вопрос якобы Дмитрия из Киева, который спросил: "Почему вы нас бросили?... Почему российские телеканалы нас мажут одной краской?".

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"Спасибо, что вы дорожите нашей общей историей... Мы никого не мажем одной краской. Мы вообще стараемся не мазать никого черной краской... Мы боимся нанести ущерб, мы не хотим вмешиваться во внутриполитические процессы Украины", - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что сближение Украины с НАТО является угрозой для безопасности России, так как на ее территории может появиться военная инфраструктура Альянса.