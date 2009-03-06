В БЮТ говорят, что поддержат Тарасюка

Коалиция будет предлагать назначить на должность министра иностранных дел председателя парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Бориса ТАРАСЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, вероятнее всего, коалиция сегодня сделает заявление на этот счет.

При этом С.МИЩЕНКО заметил, что фракция БЮТ поддержит кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на должность министра иностранных дел.

Как сообщалось, бывший министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО 5 марта обратился к Президенту с просьбой не вносить его кандидатуру на должность главы МИД. Он отметил, что считает невозможным «продолжать работу при таком руководстве Кабмина».

Б.ТАРАСЮК уже занимал должность министра иностранных дел с февраля 2005 года по февраль 2007 года.