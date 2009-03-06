Министром иностранных дел может стать Тарасюк
08:25, 06 марта 2009Политика
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Огрызко не хочет возвращаться
|Борис Тарасюк
По его словам, на заседании фракции НУ-НС речь шла о том, чтобы «именно кандидатуру Тарасюка рекомендовать Президенту». При этом сам Тарасюк не выразил желания быть министром иностранных дел, сказал Юрий Кармазин.
Он также заявил, что лидер БЮТ Юлия Тимошенко «высказалась за то, чтобы именно фракция НУ-НС имела прерогативу в определении кандидатуры на должность главы МИД». Теперь все будет зависеть от консультаций внутри коалиции и с Президентом.
Экс-министр Владимир Огрызко обратился к Виктору Ющенко с просьбой не вносить его кандидатуру на должность главы МИД. Он отметил, что считает, невозможным «продолжать работу при таком руководстве Кабмина».
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