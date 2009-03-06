Яценюк про газ, СБУ, борьбу за власть и дискредитацию Украины

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), лидер “Фронта изменений” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что только Генеральная прокуратура и суд должны давать оценку законности действий СБУ и НАК “Нафтогаз Украины”.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Депутат отметил, что вчерашнее противостояние СБУ и народных депутатов в офисе НАК «Нафтогаз Украины» освещалось многими иностранными СМИ и стало еще одним событием, которое дискредитирует Украину на международной арене.

“Борьба на газовом рынке – это борьба за деньги, борьба за власть, борьба со всеми, и борьба против украинцев”, – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также отметил, что сегодня на газовом рынке Украины вместо прежнего посредника (компании “РосУкрЭнерго” – УНИАН) появился новый – российский “Газпром”.

Кроме того, депутат сообщил, что во время поездки в Ивано-Франковскую область он узнал, что “есть еще одна компания, которая продает газ на территории Украины”. “Какая-то компания ”Тандем”, которая зарегистрирована, кажется, в Днепропетровской области”, – сказал он.

Также А. ЯЦЕНЮК отметил, что в такой ситуаций становится понятным, почему предложенный им законопроект о государственной монополии на рынке газа “уже валяется второй месяц в парламенте, и он фактически «тормозится» теми фракциями, которые так искренне выражали свою позицию относительно устранения посредников”.

Он также подчеркнул, что сегодня страна использует газ из тех 11 млрд. кубометров, “вокруг которого идет борьба” (газ из подземных газохранилищ – УНИАН), а российский газ используется мало. В связи с этим А.ЯЦЕНЮК предположил, что перед Украиной “через два месяца” возникнет серьезная проблема – как своевременно платить за российский газ (когда возрастет его потребление).

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ в присутствии бойцов спецподразделения “Альфа” проводили следственные действия в рамках расследования вышеупомянутого уголовного дела. При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку с вчерашнего дня осуществляются попытки блокирования расследования».

И.о. председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.

Вечером 4 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа (который находится в украинских подземных газохранилищах).

5 марта Ю.ТИМОШЕНКО наградила знаками отличия и почетными грамотами Кабинета министров руководителя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО, заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Т.ШЕПИТЬКО, заместителя главного бухгалтера НАК «Нафтогаз Украины» Марию КУШНИР, а также директора юридического департамента НАК «Нафтогаз Украины» Сергея ДАВЫДЕНКО.

В тот же день Т.ШЕПИТЬКО освободили из-под стражи.