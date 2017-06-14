МИД: Переговорам лидеров "нормандской четверки" может предшествовать встреча Порошенко и Макрона

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что встреча лидеров «нормандской четверки» обязательно состоится, но ей может предшествовать двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом чиновник сообщил журналистам в Киеве.

«Встреча обязательно состоится, потому что так оно работает. Конкретно: день, к сожалению, не смогу сказать. Могу сказать, что в ближайшее время вы сами увидите, какие встречи состоятся», - сказал Пристайко.

Дипломат добавил, что «это, в частности, зависит от того, что мы собираемся контактировать с новыми лидерами, прямо сейчас, не обязательно это должно происходить в формате« нормандской четверки».

«Если есть новоизбранный французский президент, то не означает, что мы должны встретиться с ним впервые в формате «нормандской четверки». У нас есть о чем поговорить с лидером Франции», - отметил первый заместитель главы МИД.

Как сообщал УНИАН, в МИД считают, что летом реально провести встречу лидеров стран «нормандского формата».