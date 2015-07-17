Порошенко анонсировал срочные телефонные переговоры в "нормандском формате"
16:15, 17 июля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что состоятся срочные переговоры в “нормандском формате” в виде телефонной конференции.
Порошенко находится в Днепропетровской области / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совещании с правоохранительными органами во время пребывания в Днепропетровской области.
“Состоятся срочные переговоры в “нормандском формате” по телефонной конференции”, - сказал Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, в "нормандскую четверку" входят Украина, Франция, Германия и Россия.
Министры иностранных дел Украины, Франции, Германии и России на встрече в Париже 23 июня подтвердили приверженность выполнению Минских договоренностей в полном объеме.
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