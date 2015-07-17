Порошенко анонсировал срочные телефонные переговоры в "нормандском формате"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совещании с правоохранительными органами во время пребывания в Днепропетровской области.

“Состоятся срочные переговоры в “нормандском формате” по телефонной конференции”, - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в "нормандскую четверку" входят Украина, Франция, Германия и Россия.

Министры иностранных дел Украины, Франции, Германии и России на встрече в Париже 23 июня подтвердили приверженность выполнению Минских договоренностей в полном объеме.