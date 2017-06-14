В МИД заявили, что пригласили российских дипломатов на посвященный деоккупации Крыма джазовый концерт

Министерство иностранных дел Украины пригласило российских дипломатов на джазовый концерт, посвященный деоккупации Крыма. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник управления публичной дипломатии МИД Анатолий Соловей.

Читайте такжеТиллерсон предположил, что Украина и Россия могут найти пути урегулирования на Донбассе вне МинскаВ частности, его спросили, приглашал ли МИД на джазовый концерт «Музыка свободных людей» (в рамках третьего МИД OPEN AIR) представителя посольства РФ.

"Насколько я знаю, мы посылали приглашение всем нашим коллегам-дипломатам", - сказал Соловей.

Соловей напомнил, что первый OPEN AIR был проведен два года назад, в 2015 году, и он был посвящен тематике незаконного удерживания в РФ украинских граждан. В прошлом году концерт посвятили адаптации ветеранов-участников АТО.

"Нынешний OPEN AIR посвящен тематике деоккупации Крыма. Мы также хотели бы привлечь внимание наших сограждан, внимание международного сообщества", - добавил Соловей.

"Сам по себе это мероприятие - признак солидарности с крымскими татарами, с украинцами, которые остались в Крыму. Наш месседж, который мы хотели подать, что мы вместе с ними, мы не забыли о них, мы не забыли их, мы делаем все, чтобы украинский Крым вернулся домой как можно скорее", - подытожил представитель МИД.

Как известно, мероприятие МИД OPEN AIR организовывают совместно с Koktebel Jazz Festival. Концерт является символом солидарности и поддержки тех, кто выступает против российской оккупации Крыма.