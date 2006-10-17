Филипп Киркоров сделал политическое заявление в Ивано-Франковске

Российский эстрадный певец Филипп КИРКОРОВ не ощутил дискриминации русского языка в Ивано-Франковске и сомневается у обоснованности заявлений по поводу этого официальной Москвы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя Ивано-Франковска, вчера жители и гости прикарпатской столицы имели возможность посетить концерт Ф.КИРКОРОВА, на котором побывал и мэр города Виктор АНУШКЕВИЧУС вместе с супругой Лидией.

Во время выступления, сделав небольшую паузу между песнями, Ф.КИРКОРОВ высказал свое мнение относительно «языковой инквизиции», заявлений Министерства иностранных дел России и отдельных публикаций в СМИ что касается языковой проблемы.

«В первую очередь, меня возмутила ложь о том, что будто мое имя на афишах было написано «Пилип», – заметил Ф.КИРКОРОВ. - Я не одобряю заявлений Москвы о притеснениях языка в Ивано-Франковске. Напротив, я готов сегодня перед Вами заявить, что никакой дискриминации русского языка в этом городе нет. Ивано-Франковск является очень гостеприимным городом, и я очень люблю здесь бывать. Для меня Ивано-Франковск – второй дом».

Как сообщал УНИАН, МИД России 27 сентября распространил комментарий, в котором указывается, что "факты дискриминации русского языка в Украине больше нельзя игнорировать и представлять как малозначащее явление". В частности, МИД указал, что в западных регионах Украины власть пытается вытеснить русский язык не только из традиционной сферы официального общения, но и из бытовой.

В начале октября российские журналисты, которые прибыли в Ивано-Франковск с целью изучения проблемы дискриминации русского языка, также не почувствовали со стороны людей предвзятого отношения к русскому языку.