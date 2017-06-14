Япония начала прорабатывать безвиз для Украины - нардеп
12:11, 14 июня 2017Политика
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О сроках возможной отмены виз пока ничего не известно.
Флаг Японии / Иллюстрация REUTERS
Правительство Японии начало прорабатывать вопрос отмены виз для украинцев. Об этом по итогам дипломатической поездки украинской межпарламентской группы сообщил нардеп Леонид Емец в Facebook.
"Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам. А парламенты обещали всячески содействовать", - сообщил он.
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По словам депутата, о сроках пока говорить рано, но дипломаты работают, чтобы на олимпийские игры в Токио (2020) украинцы уже могли ехать без виз.
Как сообщал УНИАН, пассажиропоток между Украиной и ЕС в первый день безвиза вырос на 7%.
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