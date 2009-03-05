Луценко предупредил участковых: после 1 апреля, кто «залетел», пеняйте на себя
13:24, 05 марта 2009Политика
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Все области должны навести порядок
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обязал подчиненных, в первую очередь, участковых, до апреля привести в порядок регистрацию ранее судимых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня во Львове на совещании с участковыми западных регионов Украины.
«Все области до апреля приводят в порядок регистрацию ранее судимых. После 1 апреля, кто «залетел», пеняйте на себя», - сказал он.
При этом он напомнил, что именно 30% преступлений, в соответствии со статистикой, совершаются именно теми лицами, которые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы.
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