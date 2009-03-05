Черновецкий жалуется, что его пытались подставить

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что в столице не будет ни одного нового налога или сбора во время его мэрства.

Об этом он сообщил в интервью «Газете по-Киевски», опубликованном сегодня (№41 (441)).

«Я со всей ответственностью хочу заверить всех киевлян: пока я мэр, в Киеве не появится ни одного нового налога или сбора».

Кроме того, он добавил: «Ни одной моей инициативы по этому поводу не было, и нет!».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, когда страна охвачена глубоким экономическим кризисом, аморально вводить какие-либо дополнительные налоги и сборы.

«Киев как был, так и остается, и будет впредь самым стабильным городом в стране. Поликлиники и больницы Киева лечат людей точно так же, как и раньше, никаких нововведений здесь нет. Жилищно-коммунальные тарифы, несмотря на рост цен на газ, остаются самыми низкими в Украине, и, несмотря на давление правительства, мы находим возможности их не повышать. Никаких платных линий, никакого платного въезда, а тем более, платного входа на кладбища, никаких налогов на двери, антенны, пластиковые окна в Киеве нет, и не будет», - заверил городской голова. (УНИАН: 23 декабря на пресс-конференции Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прогнозировал в новом году повышение квартплаты для “среднего звена” киевлян на 30%. Он также сообщил, что в Киеве начинается программа “Обложение”. Как пояснил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, людям с высоким достатком придется платить за элитные машины, за яхты, за самолеты-вертолеты, за пролет над городом, за прохождение кораблем по акватории Днепра. Полученные деньги мэр обещает направить на улучшение условий жизни киевлян, в частности, на экологию. 25 декабря 2008 г. Киевсовет принял решение о введении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до ее соответствующего распоряжения. В тот же день Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил журналистам, что ему «до лампочки» мораторий Киевсовета на повышение цен и тарифов на ЖКХ для населения в столице в I квартале 2009 г. В январе с. г. на веб-портале столичной власти были обнародованы проекты распоряжений, согласно которым предлагалось повысить тарифы для населения на отопление на 29%, холодное водоснабжение - на 70% и горячее водоснабжение - на 60%.)

В интервью "Газете по-киевски" Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в бюджете столицы 2009 точно не будет новых налогов и сборов. «Это я киевлянам гарантирую!», - говорит мэр.

В интервью мэр отметил, что на сегодняшний день против него развернули «информационную войну».

«Серьезная проблема заключается в том, что в последнее время ко мне приблизились (в том числе и с подачи власть имущих) много провокаторов. Они пытались подсунуть мне разные идеи под благородным предлогом пополнения горбюджета. Но я категорически отказался, считая, что таким образом пополнять бюджет нельзя. И мне очень, очень и очень стыдно за тех людей, которые использовали момент моей болезни для того, чтобы нажить на этом безнравственный, нечестный политический капитал», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 марта с. г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел совещание с руководителями столицы, в частности, заместителями Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и главами районов. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на совещание не пришел, сославшись на болезнь.

По результатам совещание, глава государства поручил до конца марта тщательным образом проверить выявленные просчеты в деятельности киевских властей для рассмотрения на следующем совещании. По словам главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, острая четырехчасовая дискуссия засвидетельствовала серьезные недостатки в деятельности киевских властей, которые приводят к замедлению развития города, постепенному упадку Києва. Как сообщил В.БАЛОГА, глава государства выступил с резкой критикой в адрес КГГА и персонально ее председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Представителям киевской власти было прямо указано на значительные просчеты в ведении городского хозяйства. В первую очередь, обоснованные претензии касались распределения земли, состояния объектов коммунальной собственности и ЖКХ, транспортных сетей и дорог, тарифной политики, обеспечения киевлян теплом и расчетов за потребленные энергоносители. Были высказаны замечания относительно отдельных инициатив, например, введения платных медицинских услуг или новых местных сборов, которые уже вызывали волну осуждения и протестов жителей Киева.

В свою очередь, заместитель председателя КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что по результатам совещания вопросы о взимании платы за посещение детьми спортивных секций, а также посещение кладбищ сняты.

И.о. председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что через 10 дней общественности будут объявлены новые «справедливые» тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Киеве.