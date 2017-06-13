В Кремле ответили на предложение Турчинова о законодательном признании российской оккупации на Донбассе

В Кремле не согласны с предложением секретаря СНБО Александра Турчинова признать законодательно часть Донбасса оккупированными территориями со стороны России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она (часть Донбасса – УНИАН) не оккупирована Россией, Россия не оккупирует. Это внутриукраинский конфликт. Я называю вещи своими именами – это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина, только Киев действуя в русле реализации Минских договоренностей», - сказал Песков.

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Ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина нуждается в новом формате защиты от гибридной войны, которую ведет Российская Федерация.

«Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО», - подчеркнул он.

Турчинов отметил, что военные действия продолжаются на востоке уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО.

По словам секретаря СНБО, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению.