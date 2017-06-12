В ЕС ожидают, что ассоциация с Украиной окончательно вступит в силу 1 сентября

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Читайте такжеГройсман о безвизе: Сегодня мы возвращаем уважение к украинцам и украинскому паспорту (видео)Он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации уже было ратифицировано всеми 28 странами-членами Евросоюза.

"Оно официально станет действующим 1 сентября", - отметил Мингарелли.

Посол выразил надежду, что реализация положений Соглашения об ассоциации будет способствовать развитию экономических и деловых связей, а также во всех других сферах в отношениях между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз.