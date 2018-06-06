Украинский интерес. Успех в Стокгольме, финиш в Нидерландах и антикоррупционный Хан

Традиционный для подобных споров многомесячный судебный процесс между «Нефтегазом Украины» и «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, формально продолжается, но стороны уже получили промежуточное решение, ставшее для Украины приятным сюрпризом. Российской энергетической монополии отказано в соблюдении принципа «бери или плати», заложенного в злополучном газовом контракте от 20 января 2009 года. Принуждение к его выполнению было чревато для нашей страны финансовым потерями в сорок с лишним миллиардов долларов. Снят запрет на реэкспорт российского газа, что может сыграть свою роль в наращивании реверсных поставок «голубого золота» из Европы. Если кратко резюмировать, «Газпром» в отношениях с Украиной лишен возможности использовать политический фактор и теперь с удвоенной силой попытается вытолкнуть нашу страну из цепочек поставок углеводородов европейским потребителям.

Еще одно отрадное решение – ратификация Сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Верхняя палата голландского парламента фактически завершила процесс одобрения этого стратегически важного документа в Старом Свете, дав основания главе Европейской Комиссии Жану-Клоду Юнкеру утверждать, что формально документ вступит в силу к саммиту Украина – ЕС, который состоится в июле. Для официального Киева ратификация СА означает не только успех казавшейся провальной после прошлогоднего референдума в Голландии затеи, но и необходимость ставить для себя новые задачи в отношениях с ЕС.

Судя по сделанным в Киеве заявлениям еврокомиссара Йоханнеса Хана, ЕС намерен всерьез взяться за борьбу с украинской коррупцией, запуская собственную масштабную программу и опекая отечественных антикоррупционеров. Дуплет в виде ратификации СА и предоставления безвиза не дает украинской власти возможности имитировать бурную деятельность в этом вопросе, но позволяет побороться за преференции от Евросоюза в случае антикоррупционных успехов. Отмечу, что Хан вместе с представителем Еврокомиссии в Украине Хьюгом Мингарелли 2 июня побывали в Широкино, своими глазами увидев последствия обстрелов населенного пункта сепаратистами. В последнее время украинский МИД использует все возможности, чтобы как можно больше иностранных дипломатов побывали в зоне АТО.

Эммануэль Макрон выдержал испытание общением с Владимиром Путиным, который решил присоединиться к когорте мировых лидеров, успевших пообщаться с новым французским президентом. Тот на своем поле, в Версальском дворце, заявил о необходимости скорейшей встречи на высшем уровне в Нормандском формате и не исключил усиления санкций против России в случае эскалации конфликта на Донбассе, ретранслируя решение G-7, проведшей встречу на Сицилии. Путин визитом в Париж к Макрону демонстрировал своим избирателям, что остается рукоподаваемым на международном уровне, где не преминул назвать Анну Ярославну «русской княжной». Кстати, Макрон вряд ли решил стать отчаянным адвокатом Украины – ему куда важнее обеспечить трансляцию привлекательного имиджа на своих соратников из «Вперед, Республика», идущих на парламентские выборы.

Американский и российский президенты тем временем продолжают делать резонансные заявления, напоминающие артподготовку перед решающим наступлением. Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, выполняя свое предвыборное обещание и создавая условия для экономического роста в Штатах. Путин в родном Петербурге поведал о захлестывающей некоторые страны русофобии и в очередной раз возложил ответственность за выполнение Минских договоренностей на украинское руководство.

Евгений Магда