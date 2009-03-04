Суд приостановил следствие СБУ в Нафтогазе

Шевченковский районный суд г. Киева своим постановлением приостановил следственные действия по делу относительно должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» и Энергетической таможни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО, который прибыл в помещение НАК «Нафтогаз Украины».

«Несколько минут назад Шевченковский суд приостановил следственные действия по делу относительно должностных лиц «Нафтогаза» и Энергетической таможни. Все следственные действия должны быть приостановлены», - сказал он.

При этом депутат отметил, что ему не известно, кто подавал иск в суд, а «мне известен только этот факт относительно этого постановления».

Также С.ВЛАСЕНКО добавил, что «в связи с приостановлением этих действий природный газ не является арестованным».

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Служба безопасности заявляет, что расследование уголовного дела происходит под надзором Генеральной прокуратуры Украины и в строгом соответствии с законом с использованием всех полномочий, предоставленных службе.

Сегодня утром, 4 марта, перед отлетом во Францию премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в Украине начались политические репрессии в отношении сотрудников Энергетической таможни за растаможивание 11 млрд. куб. м природного газа, находящегося в хранилищах Украины, в интересах НАК «Нафтогаз Украины».

«Начались аресты людей, которые на своих должностях противостоят коррупции, не выполняют преступных приказов высоких должностных лиц. По сути дела, против них начались масштабные политические репрессии», - заявила премьер.

Она сообщила, что ночью был арестован один из сотрудников Энергетической таможни Т.ШЕПИТЬКО, который, по ее информации, был приглашен в СБУ.

«На него оказывалось давление, которое было связано с тем, что его заставляли растаможить природный газ, который Украина купила в хранилища у Российской Федерации, – 11 млрд. куб. м. Этого сотрудника таможни заставляли растаможить указанный газ на «РосУкрЭнерго». Таможенник не совершил никаких преступных действий – он растаможил природный газ, который Государство Украина в лице НАК «Нафтогаз Украины» купила у «Газпрома», - растаможил на НАК «Нафтогаз Украины». Он не подчинился преступным приказам растаможить данный газ на коррупционной основе для теневой структуры «РосУкрЭнерго», и за это он вчера поплатился своей свободой», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она сообщила, что 11 млрд. куб. м газа были полностью растаможены в интересах НАК «Нафтогаз Украины» по соглашению купли-продажи. «Они официально и законно куплены, они полностью растаможены и сегодня являются собственностью НАК «Нафтогаз Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.