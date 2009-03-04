Турчинов призывает офицеров СБУ не выполнять приказы по Нафтогазу

Правительство призывает Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру Украины применить свои функции для возвращения ситуации вокруг НАК «Нафтогаз Украины» в правовое поле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я подписал письма в адрес и Министерства внутренних дел, и на имя генерального прокурора, поскольку Генеральная прокуратура должна обеспечивать надзор за действиями силовых структур, для того, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и не допустить опасного развития событий», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ обратился к офицерскому составу Службы безопасности Украины с напоминанием о том, что они имеют право не выполнять преступные приказы. «Я хочу обратиться к сотрудникам СБУ, не таким, как господин ХОРОШКОВСКИЙ, который не имеет ничего общего с этой организацией. Я хочу обратиться к офицерам, с которыми я работал рядом, хотя их, к сожалению, осталось немного. Я хочу сказать: «Вы имеете право не выполнять преступные приказы. Вы не должны становиться орудием преступников и коррупционеров, которые с подачи Президента сегодня руководят службой», - подчеркнул он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что Служба безопасности Украины является, прежде всего, контрразведывательным органом, а не органом, который обслуживает политические и коррупционные интересы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве. «Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули через турникет и пошли гулять по НАКу», – сказал пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья САВВИН.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня предпринимаются попытки блокирования расследования».

После того, как в здание «Нафтогаза» вошли сотрудники спецподразделения СБУ, у заместителя главного бухгалтера НАК Марии КУШНИР случился сердечный приступ. Работники «скорой помощи» госпитализировали ее в столичную больницу №12.