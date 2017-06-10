Порошенко считает символичным вступления в силу безвиза накануне дня России

Президент Украины Петр Порошенко считает символичным вступление в силу безвиза накануне дня России.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время торжественных мероприятий по случаю введения безвизового режима для Украины со стороны ЕС сегодня в Киеве.

"Мы с Вами не заказывали дату, но наше окончательное и бесповоротное расставание с Москвой состоится накануне 12 июня - главного государственного праздника России, дня провозглашения ее суверенитета, и в этом тоже есть определенный символизм. Мы наконец-то независимы друг от друга политически, экономически, газово-энергетически, и даже духовно, наконец, мы свободны от их "скреп", - подчеркнул Порошенко.

"Единственное, что огорчает – это сверхвысокая цена, это тот кровавый счет, который нам украинцам выставил Кремль за наше естественное право самим строить свою жизнь", - добавил он.

Как известно, в воскресенье, 11 июня 2017 года, начиная с 00 часов, вступает в силу решение ЕС о безвизовых поездках для граждан Украины.