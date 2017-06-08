Обострение в АТО: 71 вражеский обстрел, двое бойцов погибли, еще 11 ранены

За прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО, двое украинских защитников погибли, еще 11 - получили ранения. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако полностью контролируемой украинскими защитниками. Пророссийские вооруженные бандформирования не прекращают применять оружие против подразделений ВС Украины фактически вдоль всей линии разграничения сторон», - говорится в сообщении.

Так, на Приморском направлении зафиксировано больше всего случаев нарушения террористами режима неиспользования оружия - 28. К вечеру боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Чермалыка из реактивных систем залпового огня. Вблизи Широкиного и Чермалыка оккупанты вели огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия наемники открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Павлополя, Водяного и Марьинки. Значительно активизировались террористы на этом направлении уже под вечер. В частности, они трижды били по укреплениям сил АТО в районе Красногоровки из минометов калибра 82-мм. Из таких же минометов, а также БМП обстреляли укрепления украинских воинов возле Старогнатовки. С наступлением темной поры они применяли гранатометы и стрелковое оружие разных калибров в районе Широкиного, Водяного, Гнутово, Талаковки, Березового, Павлополя и Марьинки.

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На Донецком направлении боевики 21 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. Самым горячим участком на этом направлении остаются южное и восточное пригороды Авдеевки. Там боевики вчера, особенно вечером, осуществляли плотные обстрелы позиций сил АТО из минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитных установок и пехотного вооружения. Также из минометов различных калибров оккупанты били в районе Троицкого. Боевики применяли 82-мм миномета вблизи Зайцево, Луганского и Невельского. Там же они вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов, время от времени - с вооружения БМП.

На Луганском направлении вчера ситуация была наиболее напряженная, однако до захода солнца ситуация относительно стабилизировалась. Всего за сутки здесь зафиксированы 22 обстрела. В течение дня наиболее интенсивно и плотно оккупанты вели огонь из тяжелого артиллерийского вооружения в районе Крымского и Новотошковского. Под минометные обстрелы также попали украинские воины, которые держат оборону вблизи Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной, Троицкого, Катериновки, Новозвановки и Орехово. Используя вооружения меньшей мощности, пророссийские бандформирования прибегали к провокациям в районе Станицы Луганской и Новозвановки.

Как сообщал УНИАН, штаб АТО предупредил, что боевики готовят наступление на Луганском направлении.