Порошенко ожидает сегодня завершения ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Петр Порошенко заявляет, что ожидает сегодня завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте в Харькове.

«Именно в эти часы проходят завершающие процедуры по ратификации судьбоносного Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - заявил Порошенко.

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«1 июня король Нидерландов подписал этот документ, 8 числа истек срок на возможную апелляцию и сегодня, если все будет хорошо, ждем публикации и формального решения Совета ЕС с участием госпожи президента (Дали Грибаускайте - УНИАН), что завершит процесс ратификации Соглашения об ассоциации», - подчеркнул президент Украины.