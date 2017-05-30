МИД приветствует одобрение Нидерландами ассоциации с Украиной

В Министерстве иностранных дел Украины надеются на скорейшее завершение всех внутренних процедур в Королевстве Нидерланды после поддержания ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"В Украине приветствуют одобрение Сенатом Нидерландов законопроекта о вступлении в силу закона от 8 июля 2015 года об одобрении Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, подписанного в Брюсселе 21 марта и 27 июня 2014 года", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты заявили, что "подавляющее большинство, которое поддержало этот законопроект, в очередной раз доказало – Нидерланды являются нашим другом и партнером на пути к политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом".

"Мы благодарны нашим коллегам из Нидерландов, других стран и институтов ЕС, которые в течение этих полутора лет формировали прочный фундамент для поддержки Соглашения в нидерландском обществе и официальных кругах", - заявили украинские дипломаты.

"Надеемся на скорейшее завершение всех внутренних процедур в Нидерландах и скорую ратификацию Соглашения Европейским сообществом по атомной энергии и Советом ЕС. Помня цену, которую заплатили украинцы за Соглашение об ассоциации, обеспечение ее полноценного вступления в силу является нашим общим моральным долгом. Поскольку это Соглашение является ключевым ориентиром во внедрении в Украине системных политических и социально-экономических реформ на основе лучших европейских стандартов, направленных на повышение уровня жизни украинцев", - подчеркнули в МИД.

"Вместе мы преодолели все препятствия на пути ратификации Соглашения, вместе обеспечим скорейшее полноценное вступления в силу и эффективную имплементацию", - отметили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз.

Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала правительственный закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после опубликования в Государственном журнале.