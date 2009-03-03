"Наша Украина" расторгла коалицию с БЮТ во Львове

Межфракционное объединение «Наша Украина» во Львовском областном совете в одностороннем порядке расторгло коалиционное соглашение о сотрудничестве с фракцией БЮТ во Львовском областном совете.

Об этом сегодня сообщил во время пленарного заседания сессии Львовского областного совета депутат областного совета от НСНУ Олег МАНДЮК.

По его словам, такое решение «нашеукраинцев» связано «с голосованием БЮТ в Верховной Раде за отставку Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел ».

«Межфракционное объединение «Наша Украина» во Львовском областном совете снимает с себя все обязательства, которые были предусмотрены коалиционным соглашением о сотрудничестве с фракцией БЮТ во Львовском областном совете», - отметил представитель НСНУ.