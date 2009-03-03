Ющенко отреагировал на отставку Огрызко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет постановление Верховной Рады об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины несвоевременным и необоснованным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этой позиции главы государства сообщила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА.

«Абсолютно некстати в условиях обострения внутри страны экономического кризиса ослаблять внешнеполитическое направление в государстве и создавать новые источники напряжения», - сказала она.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, по мнению Президента, подобным решением парламент расшатывает внешнеполитическое равновесие страны, «провоцируя очередные должностные торги вместо действенной системной работы».

Президент также акцентирует внимание на том, что БЮТ своими голосами нарушил договоренности о согласованных действиях, достигнутые во время последней встречи с участием Президента, премьер-министра, председателя ВР и руководителя Национального банка.

И.ВАННИКОВА также пообещала, что глава государства определится с кандидатурой на должность министра иностранных дел четко в пределах своих конституционных полномочий.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 250-ю голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. В частности, “за” проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ, от фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина не проголосовал ни один депутат.