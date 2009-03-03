Тигипко: дефолта не будет, бизнес пойдет вверх через три года

«Дефолта не будет», - заявил в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» глава правления «Сведбанка» Сергей Тигипко, кандидатура которого, как известно, рассматривается на пост вице-премьера по финансовой политике.

«Дефолта страны даже теоретически быть не может, - уточнил он. – При тех обязательствах, которые на стране как государстве по этому году – 4 миллиарда долларов долга - это вообще не проблема для Украины. Я предполагаю, что будет дефолт целого ряда коммерческих структур, которые заимствовали напрямую, ничего не вижу в этом катастрофического для страны».

По мнению Тигипко, с рынка в Украине уже уходят сотни компаний, в основном из числа тех, кто самостоятельно выходил на внешние рынки. Но трагедии, считает банкир, в этом нет. «Начинается совершенно новый этап с совершенно новыми возможностями, - заявил он журналистам «Профиля». - Опять можно из ничего сделать что-то. Пришло время инновационных технологий, новых предпринимательских решений, в том числе по созданию рабочих мест. Те, кто придут в ближайшее время, смогут заработать больше, чем вчера. В банках можно будет за бесценок взять заводы под управление, и банки будут рады, они сами будут искать, кому отдать эти объекты", - сообщил Тигипко.

Его прогноз развития ситуации: «Уже через три года бизнес пойдет вверх, а через четыре-пять лет в этой стране будет полно инвесторов – я вам гарантирую, экономику не обманешь». В частности, банкир рекомендовал инвесторам рынок кредитных услуг, более выгодный, чем в Западной Европе.

Полный текст интервью Сергея Тигипко еженедельнику "Профиль" читайте с 5 марта.