Рада сегодня не будет голосовать за избрание омбудсмена: НАПК не успело проверить кандидатов

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что парламент сегодня не будет голосовать за избрание омбудсмена, поскольку Национальное агентство по предотвращению коррупции не успело провести проверку кандидатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

«Как вы помните, мы должны были начать работу с избрания уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Но возникли препятствия для рассмотрения данного вопроса», - сказал спикер.

Он пояснил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции попросило парламент предоставить больше времени для проведения проверки всех кандидатов на должность омбудсмена.

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«И фактически, на сегодняшний день, хотя Верховная Рада шла в полностью предусмотренные законом сроки, мы в ситуации, когда кандидаты на должность уполномоченного не имеют окончательного прохождения спецпроверки, и, в частности, не результата выводов НАПК. И мы, согласно закону, не можем начать конкурс и вынуждены дождаться окончательного решения и окончательной спецпроверки», - сообщил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля истек срок полномочий нынешнего омбудсмена Валерии Лутковской.

Кандидатуру на эту должность может выдвинуть председатель Верховной Рады или минимум 113 народных депутатов. В частности, общественные организации могут предложить кандидата только через народных депутатов.

Были предложены три кандидатуры: народный депутат Людмила Денисова (фракция «Народный фронт»), народный депутат Сергей Алексеев (фракция «БПП») и адвокат Андрей Мамалыга.

Председатель Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря заявил, что в случае, если омбудсмен не будет избран до 7 июня, должен быть объявлен новый конкурс кандидатов на эту должность.