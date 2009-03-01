Владимиру Ивасюку присвоено звание Герой Украины (посмертно)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой посетили художественную акцию “Навсегда” по случаю 60-й годовщины со дня рождения композитора Владимира Ивасюка.

"Когда мы говорим о Владимире Ивасюке, мы говорим не только об украинской песне - через песню он проявил для многих миллионов забытое, потерянное национальное сознание", - цитирует Президента его пресс-служба.

В своем выступлении В.ЮЩЕНКО назвал песенное наследие композитора “истинным подвигом, потому что он говорил в те сложные времена об украинском возрождении”.

За самоотверженное служение Украине Президент присвоил В.Ивасюку звание Герой Украины (посмертно).

Глава государства также подписал указ о почтении памяти композитора.