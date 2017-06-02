Посол Британии рассказала, что станет определяющим для реформы правосудия в Украине

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф отмечает, что прозрачный отбор кандидатов на должности судей Верховного суда станет определяющим для проведения реформы правосудия в Украине.

Об этом британский дипломат написала в Twitter.

"Отбор надежных кандидатов в судьи Верховного Суда через полностью прозрачный процесс будет определяющим для реформы правосудия в Украине", - подчеркнула Гоф.

"Независимая судебная система является необходимой для раскрытия демократического и экономического потенциала Украины и привлечения иностранных инвестиций", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

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Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года.

ВККС планирует в период между 1 и 7 июня завершить оценивание кандидатов на должности судей Верховного суда.