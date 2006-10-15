Зинченко поддерживает его учитель и наставник

Черновицкая областная организация НСНУ не требовала освобождения Александра ЗИНЧЕНКО от должности советника Президента Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель областной организации НСНУ, заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Борис БАГЛЕЙ.

“Наше мнение не спрашивали, когда А.ЗИНЧЕНКО назначали советником, не спрашивали и тогда, когда президиум совета партии «Народный Союз Наша Украина» принял заявление с просьбой к Президенту освободить его от должности советника”, – заявил Б.БАГЛЕЙ.

„Лично я в каждом человеке вижу положительное. Поэтому имею надежду, что кадровое решение Президента относительно А.ЗИНЧЕНКО будет иметь те конструктивные последствия, на которые рассчитывал Виктор ЮЩЕНКО”, – прибавил председатель облорганизации НСНУ.

В то же время учитель и наставник А.ЗИНЧЕНКО в прошлом по научной работе в Черновицком национальном университете, экс-председатель Черновицкой ОГА и экс-руководитель областной организации НСНУ, профессор Николай ТКАЧ, комментируя решение Президента Украины, отметил: «Относительно заявления «Нашей Украины» с требованием освободить А.ЗИНЧЕНКО от должности советника, то считаю, что это не первая и не последняя стратегическая ошибка партии, в рядах которой я имею не то честь, не то печаль состоять».

А.ЗИНЧЕНКО начинал свою научную и политическую карьеру в Черновцах, где у него осталось немало коллег и друзей.

Как сообщал УНИАН, 9 октября, Президент Украины подписал указ о назначении А.ЗИНЧЕНКО своим советником.

На следующий день Президиум совета партии «Наша Украина» обратился к Президенту с просьбой упразднить решение о назначении А.ЗИНЧЕНКО советником Главы государства.

“Президиум считает, что безответственный политик, который, состоя в должности, развалил работу Государственного Секретариата и не справился со своими служебными обязанностями, о чем заявил Президент Украины в прошлом году, не имеет морального права давать советы Главе государства”, - отмечается в заявлении НСНУ.

3 сентября 2005 года А.ЗИНЧЕНКО подал в отставку с должности государственного Секретаря Украины. В тот же день его отставка была принята Президентом.

Перед своей отставкой он обвинил окружение Президента, в частности, тогдашних секретаря СНБОУ Петра ПОРОШЕНКО, первого помощника Президента Александра ТРЕТЬЯКОВА и лидера фракции “Наша Украина” Николая МАРТИНЕНКО в коррупционных действиях.

Именно по этим причинам А.ЗИНЧЕНКО, по его словам, подал в отставку.