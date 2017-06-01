Лидеры фракций провели молитвенный завтрак, Тимошенко извинилась за слова на ток-шоу

Лидеры фракций призвали молиться за мир в Украине и освобождение оккупированных территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции БПП Артур Герасимов во время шестого Национального молитвенного завтрака отметил, что “миллионы украинских граждан остаются на оккупированной территории Крыма, Донбасса, ожидая восстановления справедливости и возвращения под крыло украинского государства”. Он подчеркнул, что это очередное испытание для всего украинского общества.

Первый заместитель председателя фракции “Народный фронт” Андрей Тетерук подчеркнул: “Мы твердо убеждены, что всем нам нужен мир, но не ценой независимости и свободы Украины”. Он призвал молиться “за настоящий прочный мир, который восстанет из подлинного уважения к человеку”.

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Также на молитвенном завтраке выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мероприятие, объединяющее по своей сути, несет тепло, понимание, которого нам не хватает. Я второй раз участвую в таком мероприятии, и для меня это большая честь. Иногда мы разобщены, нам не хватает мудрости. Но на наших плечах большая ответственность за собственную страну. Мы должны бороться за то, чтобы Украина стала успешной, чтобы в нашу страну пришел мир, и мы могли реализовать все свои желания... Мы должны выиграть борьбу за свою страну и благосостояние наших людей. И на этом пути вера и молитва будет помогать принимать верные решения", - сказал премьер.

Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что на днях была в телевизионном эфире вместе с председателем фракции «Блок Петра Порошенко» Артуром Герасимовым.

«Там была схватка... Политическая кровь капала. Я хочу сделать шаг и сказать, что нам надо больше любить друг друга, больше доверять друг другу и больше сотрудничать друг с другом. И поэтому я хочу попросить прощения, если я где-то там обидела Артура Герасимова или кого-то в зале этом, в Украине, и хочу пожать ему руку», - заявила Тимошенко.

Как известно, Национальные молитвенные завтраки уже несколько лет проводятся в Украине. Нынешний шестой Национальный молитвенный завтрак проходит в Международный день защиты детей. В Национальных молитвенных завтраках принимают участие народные депутаты Украины, правительственные чиновники, дипломаты, парламентарии из европейских стран, США, руководители христианских церквей и религиозных организаций Украины.

Это мероприятие является многолетней традицией многих демократических стран. Уже более 60 лет они проходят в США, Германии, Великобритании.