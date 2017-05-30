Прокуратура подозревает Курченко в создании преступной организации

Прокуратура направила уведомления о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем, олигарху, соратнику экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме С. Курченко", - сказано в сообщении.

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Во вторник, 30 мая, прокуратурой Области согласовано и направлено сообщение о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное.

Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к махинациям с топливом. По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск.

В целом в уголовном производстве в настоящее время статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

По документам, эти нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.