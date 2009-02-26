Литвин нашел нейтральное место для Ющенко и Тимошенко

В Украине должно быть положено начало проведению круглого стола с участием Президента Украины, премьер-министра, председателя Верховной Рады и лидера оппозиции.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН во время пресс-конференции в Тернополе.

По его мнению, круглый стол должен был бы проходить на нейтральной территории, «скажем, в Софии Киевской». При этом В.ЛИТВИН отметил, что «с радостью воспринял предложение Президента Украины о необходимости проведения такого круглого стола».

Председатель Верховной Рады Украины выразил убеждение, что на первой встрече в таком формате нужно обсудить повестку дня и определить, «как будет организована государственная жизнь дальше, до президентских выборов, что в этом плане нужно сделать, чтобы страна могла прогнозировано развиваться». «Важно провести серию таких круглых столов, чтобы выйти на приемлемое решение, все разговоры и призывы ввести в нормальное русло цивилизованного диалога», - отметил В.ЛИТВИН. По его мнению, «сегодня это можно, нужно и необходимо сделать, потому что при таком развитии событий мы будем обречены на упомянутый круглый стол с участием международных посредников».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что будет приветствовать «любые шаги в направлении диалога и выработки необходимых решений, а не в плане сведения политических счетов». Вместе с тем, отметил он, такой диалог должен происходить «максимально деполитизированно, учитывая существующую сегодня глубину конфликта». Председатель Верховной Рады Украины также считает целесообразным по результатам таких встреч делать совместные заявления относительно нахождения компромисса.

В.ЛИТВИН выразил мнение, что досрочные выборы были бы возможны «лишь в случае перехода политических и других процессов в стадию абсолютной неуправляемости». Тогда, считает он, «встанет вопрос о досрочных выборах и Президента, и парламента, будет полностью парализована и без того недееспособная власть, и не будет никаких гарантий, что такие выборы смогут состояться». Именно поэтому, чтобы не допустить окончательного краха, в Украине должно быть положено начало упомянутому круглому столу, подытожил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 февраля, В.ЮЩЕНКО отметил, что в условиях углубляющегося экономического кризиса власть должна выработать консолидированную позицию. Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, завтра, 27 февраля, в 10.30 Президент проведет совещание, на которое приглашены премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер оппозиционной фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

В рамках этого совещания глава государства планирует обсудить координацию действий органов государственной власти и политических сил в развитии экономики в кризисных условиях.