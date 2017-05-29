"Ты передо мной пресмыкался": Саакашвили в ответ на критику назвал чиновника "подлизой" (видео)

Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили устроил словесную перепалку с главой Килийского районного совета Павлом Бойченко из-за ремонта дороги в Вилково.

Видео было опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

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Бойченко заявил, что Саакашвили на своем посту за полтора года не положил ни одного квадратного метра асфальта на указанной дороге, на что экс-губернатор остро отреагировал.

"Ты врешь. Кто тебя прислал? Ты, подлиза! Ты передо мной пресмыкался, ты ползал у меня, ты мои ноги лизал. Ты меня благодарил, тебе не стыдно?" - ответил Саакашвили.

Он добавил, что дорога в Вилково на самом деле готова лишь частично.