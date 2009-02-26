Томенко заподозрил, что кто-то прикрывается именем Черновецкого

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать факты достоверности поручений за подписью председателя Киевской городской госадминистрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, которые нарушают действующее законодательство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в СМИ были опубликованы ряд распоряжений Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, носящие незаконный характер. В качестве примера он привел два документа, содержащие подпись председателя КГГА, печати и все исходящие и входящие данные.

В частности, по словам Н.ТОМЕНКО, речь идет о распоряжении, адресованном заместителю председателя КГГА Владимиру ГОЛОВАЧУ. Заместитель председателя ВР приводит текст этого документа: “Головачу – по всем структурам, клубам для молодежи спортивным, которые сегодня пикетировали здание мэрии, провести полную проверку их деятельности. Если хорошие – оставим, если воры и жулики – будем работать. Забрать уних всю базу данных, кто у них обучается. Через 0-51 обзвонить, какие деньги они собрали и за что. И должить мне в течении двух дней”.

Н.ТОМЕНКО также просит СБУ проверить еще одно распоряжение, в котором Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручает “всем замам, всем советникам придумать оригинальные письма по всем случаям помощи малообеспеченным, по платежам каким-то, социальным, например, как Берзина, немедленно направит каждому, мне, например по слону. Слон Вася поздравляет Вас с праздником 8 марта и желает счастья».

В то же время, заметил Н.ТОМЕНКО, заместитель председателя КГГА – руководитель аппарата Бронислав СТИЧИНСКИЙ заявил, что обнародованные документы, которые вроде бы исходили за подписью Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, являются провокацией, “в журналах регистрации не указаны номера настоящих доверенностей” и “весь документооборот в КГГА ведется исключительно на украинском языке”.

Заместитель председателя ВР направил в СБУ все имеющиеся документы и убежден, что это ведомство должно дать свою оценку относительно их достоверности. “Служба безопасности Украины должна установить, являются ли настоящие документы действительно оригиналами, которые подписывал председатель КМДА, или кто-то в Киевской горадминистрации “искусно” их копирует, прикрываясь именем ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - сказал Н.ТОМЕНКО.