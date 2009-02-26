Кинах возмущается, что Тимошенко ходит по миру с протянутой рукой

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, подписав 20 писем с просьбой о кредите, унижает достоинство Украины.

Такое мнение он высказал в интервью проекту “УНИАН–Новости ЕС”.

«Мне очень не нравится, когда правительство в лице Ю.ТИМОШЕНКО подписывает около двух десятков писем, в которых обращается с просьбой дать в долг Украине для преодоления финансового кризиса и так далее. Это недопустимо, это, во-первых, грубое нарушение международных норм и правил, а в целом это унижает достоинство страны», - сказал А.КИНАХ.

Президент УСПП отметил, что не хотел бы, чтобы Украина ходила по миру с протянутой рукой.

При этом он выразил убеждение в том, что внешние займы являются вполне нормальным механизмом, но для их получения необходимо обращать внимание на условия получения займов и на то, на какие цели планируется их тратить.

«Я абсолютно убежден, что условия должны быть адекватными балансу наших интересов и интересов наших партнеров», - сказал А.КИНАХ.

Он также подчеркнул, что займы нельзя направлять на покрытие кассового разрыва бюджета, а только лишь – на развитие.

«Можно же финансировать инфраструктурные проекты: транспорт, строительство, Евро-2012, направлять деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и так далее. То есть тратить на то, что даст возможность в условиях неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках за счет стимулирования внутреннего рынка минимизировать последствия кризиса», - сказал президент УСПП.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО направила около 20 писем к разным странам, в том числе странам ЕС и России, с просьбой предоставить заем на стабилизацию государственного бюджета.