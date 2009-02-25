Профсоюзы отказались от акций протеста против действий Черновецкого

Президиум Киевского городского совета профсоюзов, объединяющего почти миллион работающих киевлян, на своем заседании принял решения об отказе от акций протеста против действия столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской организации профсоюзов Украины Николай ВЕРЕС.

При этом он добавил, что решение, которое было принято практически единогласно (26 из 27 участников), стало результатом эффективного диалога между профсоюзами и киевской городской властью в лице первого заместителя главы КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

По словам Н.ВЕРЕСА, столичная власть дала гарантии того, что требования профсоюзов будут выполнены. «В первую очередь, мы настаивали на необходимости сохранения социальных гарантий работающим киевлянам хотя бы на уровне прошлого года. Речь идет о заработной плате, надбавках медикам и педагогам, оздоровлении детей работников предприятий и пр. Мы требовали, чтобы, несмотря на кризис, социальные нормы были сохранены», - подчеркнул Н.ВЕРЕС. По его словам, по состоянию на сегодняшний день все требования учтены в проекте бюджета столицы на 2009 год, над которым сегодня работают столичные депутаты.

В свою очередь А.ГОЛУБЧЕНКО также акцентировал внимание на том, что позиции городской власти и столичных профсоюзов в вопросах надлежащего финансирования работников бюджетной сферы совпадают. «Мы согласились, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию и наибольший за всю историю объем изъятий из бюджета Киева в государственный бюджет, мы сохраним финансовое обеспечение образования, науки, культуры, здравоохранения на уровне, который будет не ниже прошлогоднего. Соответствующие объемы финансирования обязательно будут заложены в столичном бюджете, который скоро примет Киевсовет», - сказал первый заместитель председателя КГГА.