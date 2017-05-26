Порошенко в Одессе подписал указ по реализации права украинцев на безвизовые поездки в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, президент подписал указ сегодня во время торжественной церемонии открытия Стамбульского парка в Одессе.

"Так сложился мой график, что именно здесь, в Одессе, я должен подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины, выборенного нами права на безвизовые поездки в ЕС", - сказал он перед подписанием документа.

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«Украинцам не нужно будет больше унизительно стоять в очередях в консульские учреждения и визовые пункты, не надо будет оплачивать визовые сборы и услуги посредников, не надо будет тратить время и деньги на бюрократическую работу по сбору никому не нужных бумаг, достаточно украинского биометрического паспорта», - сказал глава государства.

«Завоевав безвиз, мы должны сделать максимально комфортным его реализацию для граждан. Речь идет об улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинского человека по всему европейскому маршруту – от родного города до точки назначения в стране ЕС. На каком бы участке этого пути ни оказался бы гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться преимуществами безвиза, а все сервисы должны быть максимально качественными», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что указ относительно обеспечения беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в ЕС был сформирован по результатам совещания с участием дипломатов, пограничников, таможенников, транспортников, глав местных администраций, которое состоялась 24 мая в Луцке.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.

В Официальном журнале Европейского Союза 22 мая был обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.