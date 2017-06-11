Журналисты объяснили все о безвизе для Украины в виде инфографики

Все, что украинцам необходимо знать о безвизовом режиме с Евросоюзом, куда можно поехать, как оформить биометрический паспорт и сколько денег необходимо иметь для пересечения границы той или иной страны, ТСН.uа собрал в одной инфографике.

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Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.